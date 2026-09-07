Gaziantep Nizip'te kesinleşmiş hapis cezalı 2 hükümlü JASAT'ın operasyonuyla yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından toplam 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.S. ve A.O., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Nizip ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. ile "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince adresleri tespit edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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