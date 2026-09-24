Gaziantep Nurdağı'nda ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep Nurdağı'nda ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmada, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.B., S.A., Y.G. ve H.G'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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