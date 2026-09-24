Gaziantep Nurdağı'nda ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep Nurdağı'nda ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmada, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.B., S.A., Y.G. ve H.G'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGaziantepGüvenlik3. SayfaJandarmaNurdağıGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Nurdağı'nda ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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