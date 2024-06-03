Gaziantep Nurdağı\'nda yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi yüzde 98 tamamlandı

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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde yapımına başlanan 80 yataklı Acil Durum Hastanesi'nin yüzde 98'İ tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar almasıyla yıkılan Aslanlı Mahallesi'ndeki Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yerine yapılan Acil Durum Hastanesi inşaatının yüzde 98'i tamamlandı. 17 bin metrekare alan üzerinde yatay mimariyle inşa edilen 80 yataklı,16 polikilinik,4 amaliyathane ve 12 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek olan hastane 85 fore kazık üzerine 2 katlı, çelik konstrüksiyondan inşa ediliyor. Hastanenin inşaatının yüzde 98 tamamlanırken, bayram önce hizmete girerek hasta kabulüne başlaması amaçlanıyor.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA