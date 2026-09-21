Gaziantep Nurdağı'nda yılan ısırması sonucu kişi Şehir Hastanesi'ne sevk edildi

Gaziantep Nurdağı'nda yılan ısırması sonucu kişi Şehir Hastanesi'ne sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarlada sebze toplayan kişiyi bacağından yılan ısırdı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi, ileri tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bahçede yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı.
Nogaylar Mahallesi'nde tarlada sebze toplayan Mehmet Demir'i (34), bacağından yılan ısırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, ileri tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Demir'in genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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