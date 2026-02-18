Gaziantep protokolünden ramazan ayı mesajı

Gaziantep protokolü ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin dayanışmanın ve kardeşliğin güzel örneklerini yaşatan bir şehir olduğunu belirtti.

Ramazan ayının, vatandaşlarla aynı sofranın bereketinde buluştukları bir ay olduğun dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ramazan, birlikteliğimizi, bir arada olma gücümüzü pekiştirecektir. Bu mübarek ay boyunca şehrimizin her köşesinde ramazanın ruhunu yaşatmaya, birlik ve beraberliğimizin verdiği hissiyatı derinden hissedecek, hayatımızın devamına önemli izler bırakacağız."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ramazan ayının İslam alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu ifade etti.

Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Tahmazoğlu, "Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ay mağfiret, bolluk ve bereket ayıdır. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran ramazan ayı, mucizelerle dolu bir aydır." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da, ramazanın paylaşmanın, sabrın, merhametin ve kardeşliğin ayı olduğunu belirterek kurulan sofraların gönüllerin buluştuğu kardeşlik sofraları olduğunu dile getirdi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise ramazan ayının ülkeye ve İslam alemine hayırlar getirmesini ifade ederek bu ayın manevi iklimiyle birlik ve beraberliği güçlendireceklerini belirtti.