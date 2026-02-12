Gaziantep Restoranında Silahlı Saldırı - Son Dakika
Gaziantep Restoranında Silahlı Saldırı

Gaziantep Restoranında Silahlı Saldırı
12.02.2026 12:20
Hesap tartışması sonrası bir müşteri restoranına ateş açtı, panik anları güvenlik kamerasında.

GAZİANTEP'te hesap tartışması sonrası bir müşterinin ateş açtığı restoranda yaşanan panik anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Akyol Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Yemek yedikten sonra hesap ödemek için kasaya giden müşteri hesabı yüksek bulunca tartışma çıktı. Restorandan ayrılan müşteri, plakası öğrenilemeyen otomobiline bindikten sonra işletmeye ateş açtı. Olay sırasında restorandaki personel ve müşteriler korku ve panik yaşadı. Saldırıda restoranın cam ve duvarlarına 3 kurşun isabet etti.

Bu arada olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, restoranın önünde birkaç kişinin ve 2 polis memurunun beklediği sırada otomobilden ateş açıldığı görüldü. Bu kişilerin restoranın içerisine koştuğu ve kendilerini kurşunlardan koruduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep Restoranında Silahlı Saldırı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep Restoranında Silahlı Saldırı - Son Dakika
