Gaziantep'te 1150 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1150 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 1150 gram esrar ele geçirdi, B.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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