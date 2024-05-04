Gaziantep'te 14 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te 14 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Gaziantep\'te 14 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 14 katlı bir binanın 8. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde ve katta bulunanlar tahliye edildi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

04.05.2024 11:34
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Gaziantep'te 14 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Doktor Asıl Güzelbey Caddesinde 14 katlı binanın 8. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevliler tarafından evde ve katta bulunanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 14 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 14 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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