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Gaziantep'te 14 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Doktor Asıl Güzelbey Caddesinde 14 katlı binanın 8. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevliler tarafından evde ve katta bulunanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.