Gaziantep'te 14 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Güncel

Gaziantep'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca cezaevi firarisi S.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari S.G'yi yakaladı.

S.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.