Gaziantep'te 154 Sikke Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

Gaziantep'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 154 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri V.Ç'nin adresinde çok sayıda tarihi eser olduğunu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, V.Ç'nin İslahiye ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 154 sikke ile 3 metal obje, 3 metal arama detektörü, kılıç ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.