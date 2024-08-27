Gaziantep'te 168 Kişiye Kornea Nakli Yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 168 Kişiye Kornea Nakli Yapıldı

Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, 'kornea nakli' ile aydınlandı. Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.

27.08.2024 11:46
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Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı.

Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.

Görme yetisi olmayan veya sonradan kaybeden hastalara umut olan nakiller, beyin ölümü gerçekleşen hastaların bağışları sayesinde gerçekleştirilebiliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Alper Mete, AA muhabirine, üniversitede yıl sonuna kadar 250 kornea nakli gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Bilinç her geçen gün artıyor"

Şu an kornea nakli alanında bölgede birinci sırada yer aldıklarını belirten Mete, Türkiye geneli üniversite hastaneleri baz alındığında ilk 5'in içerisinde olduklarını ifade etti.

Mete, geçen yıl listelerinde olan bir hastanın bekleme süresinin 6 ay ve üstü olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda bu süre bir hafta ile bir ay altına düşmüş durumda. Bize başvuruda bulunan bir hastanın şu an kornea nakil olma süresi 1 ay civarında. Ülkemizde organ bağışıyla ilgili bilinç her geçen gün artıyor. Bunun dışında kurumsal yapılanma ve morgların kullanımı, adli tıp kurumları ile hastanelerin kornea bankalarının uyumlu çalışması çok önemli. Bu koordinasyon sağlanınca teminler çok hızlı artıyor."

Kornea teminlerinin fazla olmasından dolayı acil durumlarda bile ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılandığını anlatan Mete, sağlık turizmi anlamında bölgede en çok nakil yapan hastane olduklarını ve bu sayının daha iyi olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

45 ile 60 dakikada nakil gerçekleşiyor

Gaziantep Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Gizem Gülbostan Soysal ise nakillerin yaklaşık 45 ile 60 dakikalık bir operasyonla yapıldığını söyledi.

Korneanın, ışığı kırıcı özelliği bulunan şeffaf saydam bir dokudan oluştuğunu ve göze gelen ışığı ilk kıran yer olduğu için şekil bütünlüğü ve saydamlığının görme açısından çok büyük önem arz ettiğini belirten Soysal, "Biz de kornea nakli işleminde korneanın bütünlüğü, saydamlığı ve şekil bozukluğu olan hastalarımızı ameliyata alarak, donörlerden aldığımız sağlıklı kornea nakliyle işlemi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hastaların görme iyileşme sürecinin, hastanın önceki görme durumuna bağlı olarak birkaç hafta ya da birkaç ay arasında değiştiğini belirten Soysal, büyük oranda bu nakilden fayda görüldüğünü ve görme seviyesinin üst düzeye çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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