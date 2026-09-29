Gaziantep'te 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldü, şüpheli bıçakla yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldü, şüpheli bıçakla yakalandı

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Gaziantep\'te 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldü, şüpheli bıçakla yakalandı
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Gaziantep'te Güneş Mahallesi'nde gece çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş. (19), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.

GAZİANTEP'te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan Mehmet Ali Başaran (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş (19) ise suç aleti bıçakla polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Başaran ile arkadaşı Ö.Ş. arasında sokak ortasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ö.Ş., üzerinde bulundurduğu bıçakla Mehmet Ali Başaran'ı ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Başaran, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Morguna kaldırılırken olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
Asayiş Şube MüdürlüğüGaziantep3. SayfaGüncelGüneşOlaySon Dakika

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