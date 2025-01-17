Gaziantep'te, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 65 yeni proje yapılacak

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Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 65 yeni projenin hayata geçirileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehrin ihtiyaçlarına yönelik kültür, turizm, sanat, sağlık gibi alanlarda 65 yeni proje yatırım programına dahil edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Gazi şehrimize taş üstüne taş koyma gayesiyle çalışan, gayret sarf eden değerli milletvekillerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Düşün, uygula, neticelendir.' sözünü rehber alarak, bu güzel şehre yakışır projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."