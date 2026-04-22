Gaziantep'te 23 Nisan Kutlaması

22.04.2026 17:17
Vali Çeber ve Başkan Şahin, 23 Nisan'ı mesajlarıyla kutladı, çocukların geleceğine vurgu yaptı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çeber, mesajında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramın yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Çocukların, öğretmenlerin miras bıraktığı sönmez meşaleyi taşıyacağını aktaran Çeber, "Okullarınızın neşesi, bahçelerinizin cıvıltısı bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Sizlerin korkusuzca gülebildiği, öğretmenlerinizin huzurla ders anlatabildiği bir Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, görevleri başında hayatını kaybeden fedakar öğretmenlerimizi ve yitirdiğimiz tüm yavrularımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu, okullarımız her daim huzur ve güven dolu olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, belediyeye bağlı müzeler ile Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olarak hizmet vereceği belirterek, şunları aktardı:

"Şehrimizin dört bir yanında çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçiriyoruz. Spor sahaları, gençlik ve spor merkezleri, kültür ve sanat alanları, kütüphaneler, bilim ve eğitim merkezleri ile çocuklarımızın yeteneklerini keşfedebilecekleri imkanları artırıyoruz. Amacımız, her çocuğun sporla tanıştığı, sanatla buluştuğu, bilgiyle güçlendiği bir Gaziantep'i hep birlikte inşa etmektir. Çocuklarımızın gülüşünü gölgelemek isteyen hiçbir karanlık anlayışın bu topraklarda karşılık bulamayacağını da çok iyi biliyoruz. Çünkü bu millet, tarih boyunca en zor zamanlarda dahi evlatlarının geleceğini korumayı başarmış büyük bir millettir. Bizler de aynı kararlılıkla çocuklarımızın huzur içinde yaşayacağı, umutla büyüyeceği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

