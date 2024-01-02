Gaziantep\'te 3 aile arasındaki husumet barıştırıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aralarında husumet bulunan 3 aile barıştırıldı.

Geçmişte yaşadıkları kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan ilçedeki Kılıç, Akpek ve Yaprak ailelerinin barıştırılması için Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve eski Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan kollar sıvadı.

Belediye Başkanı Sarı ve Akdoğan'ın önderliğinde 3 ailenin fertleri buluşturuldu. Buluşmada aile fertleri arasında husumet sonlandırıldı, dua edildi.

Sarı, buluşmadaki konuşmasında, barışan ailelilere teşekkür etti.

Belediyesinin büyük hayra ve güzel barış törenine ev sahipliği yaptığını ifade eden Sarı, "Kılıç, Akpek ve Yaprak aileleri arasındaki husumetin barışla sonlandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğe atılan bu güzel adımın güzellik ve iyilik getirmesini temenni eder, barış kardeşlik, birlik ve beraberlik tohumunun kalplerimize yerleşmesini dilerim. Bu hayra ve barışa emek veren, gayret gösteren herkesten Allah razı olsun" dedi.

Akdoğan ise günün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "Bu sebeple küskünlükleri bir tarafa bırakıp barışı tercih eden ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.