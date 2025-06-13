Gaziantep'te 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, hırsızlık suçundan 29 yıl, yağma suçundan 27 yıl 7 ay, yaralama suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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