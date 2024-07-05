Gaziantep'te 5 bin 500 genç spor okullarında buluşuyor - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 bin 500 genç spor okullarında buluşuyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları başladı. 5 bin 500 gence 12 farklı spor branşında hizmet verilecek olan spor okullarıyla gençlerin yaz aylarını spor yaparak geçirmeleri hedefleniyor. Gaziantep Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olmalarını istediklerini belirtti ve gençlik merkezlerindeki spor salonlarının yıl boyunca hizmet verdiğini vurguladı.

05.07.2024 14:27
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 12 spor branşında 5 bin 500 gencin katılacağı spor okulları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından okulların tatile girmesiyle beraber, öğrencilerin yaz aylarını spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği yaz spor okullarının bu yıl 5 bin 500 gence 12 spor branşında hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olmasını istediklerini ifade etti.

86 bin 500 metrekare alana Akkent Spor Köyü'nü inşa ettiklerini ve 86 bin metrekare alana yapılan Geleneksel Sporlar Merkezini gençlerin hizmetine sunduklarını hatırlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezlerimizde fitness ve spor salonlarımız bulunuyor. Bu eğitimleri sadece yazın değil tüm yıla yaydık ve yıl boyunca 12 ayrı branşta gençlerimize eğitim vermeye devam ediyoruz. Gençlerimize her yıl spor yapmaları için spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 268 bin spor ayakkabısı hediye ettik. Forma eşofman, futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ediyoruz. Takdir ve teşekkür alan öğrencilerimize bisiklet dağıtıyoruz. Amacımız gençlerimizin bedenen gelişmelerini sağlayarak, zinde sağlıklı bir birey olmalarını sağlamak istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 5 bin 500 genç spor okullarında buluşuyor - Son Dakika

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