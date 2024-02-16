Gaziantep'te 526 bin makaron ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 526 bin makaron ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep\'te 526 bin makaron ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 9 bin 700 paket kaçak sigara, 355 kilogram kaçak tütün ve 526 bin makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

16.02.2024 17:30
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Gaziantep'te 526 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda, 9 bin 700 paket kaçak sigara, 355 kilogram kaçak tütün, 526 bin makaron ele geçirdi, 8 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 526 bin makaron ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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