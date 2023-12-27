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Gaziantep'te 58 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 58 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 13'ü aynı otomobilde olmak üzere 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep\'te 58 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı
27.12.2023 - 14:05,
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GAZİANTEP'te düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda, 13'ü aynı otomobilde olmak üzere 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla da 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yasa dışı yollarla girdiği belirlenen kaçak göçmenlere yönelik 'Kalkan' operasyonu düzenledi. Operasyonda 13'ü bir otomobil içerisinde, 45'i ise çiftlik evinde olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörler A.T., C.K., O.A. ve  C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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