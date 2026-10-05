Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ve MİT'in çalışmasıyla düzenlenen operasyonda yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U'nun adresi belirlendi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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