Gaziantep'te 754 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Gaziantep'te trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 26 noktada motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilen 754 sürücüye toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası kesildi.

Kurallara aykırı olduğu belirlenen 325 motosiklet ise trafikten men edildi.