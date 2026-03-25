Gaziantep'te 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te ikamet, iş yeri ve otomobil kurşunlayan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ikamet, iş yeri ve otomobil kurşunlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 128 fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.