Gaziantep'te 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te ikamet, iş yeri ve otomobil kurşunlayan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ikamet, iş yeri ve otomobil kurşunlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 128 fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?