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Gaziantep'te Abdal Dernekleri, Roman Koordinatörüne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Gaziantep'te Abdal Dernekleri, Roman Koordinatörüne Tepki Gösterdi

Gaziantep'te 8 Abdal derneği, Gaziantep Valiliği'nin Roman aileler adına atadığı 'fahri koordinatör'e tepki gösterdi. Abdal toplumu, kendi içlerinden bir koordinatör istediklerini belirtti.

18.12.2023 - 12:33,  Güncelleme: 12:37
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Gaziantep'te 8 Abdal derneği; Gaziantep Valiliği'nin Roman aileler adına 'fahri koordinatör' olarak atadığı isme tepki gösterdi. Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, "Buraya koordinatör olarak Abdal halkından istiyoruz. Buradaki toplumun kendi içinde, kendi varlığından olan bir koordinatör istiyorlar" dedi. Gaziantep Davulcular ve Zurnacılar Derneği'nden Sinan Savaş ise "Gaziantep'te Roman yoktur. Bir Abdal toplumu vardır" diye konuştu.

Gaziantep'te 8 Abdal derneği; Gaziantep Valiliği'nce Roman aileler adına 'fahri koordinatör' olarak atanan isme tepki gösterdi.

Gaziantep Davulcular ve Zurnacılar Derneği'nden Sinan Savaş, "Teber (Abdal) toplumu olarak, Gaziantep'te Roman olmadığını ve bu topluma bir koordinatör olacaksa Tebercilerin içerisinden seçilmesi gerektiğini Doğuş Partisi Genel Başkanı'na arz ediyoruz" dedi.

Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar ise "Buradaki toplumlar, istenmeyen koordinatörü bize söyledi. Biz Cumhurbaşkanımıza ve buradaki Vali Yardımcısı ile Belediye Başkanı'na arz ediyoruz. Buraya koordinatör olarak Abdal halkından istiyoruz. Buradaki toplumun kendi içinde, kendi varlığından olan bir koordinatör istiyorlar. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bizim yanımızda olan Teber (Abdal), Dom halkına Cumhurbaşkanlığı'ndan destek bekliyoruz."

Gaziantep'teki Roman koordinatörün neden istenmediği sorusu üzerine Savaş, "Gaziantep'te Roman yoktur. Bir Abdal toplumu vardır" dedi.

Vali koordinatörlüğüne kendi içlerinden birisinin atanması gerektiğini belirten Abdallar,  Gaziantep Valiliği'ne çağrıda bulundu.

Gaziantep\'te Abdal Dernekleri, Roman Koordinatörüne Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA
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