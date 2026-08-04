Gaziantep'te Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Afet Konutları Tamamlandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre Bakanlığı, Gaziantep İslahiye'de tamamlanan afet konutlarını tanıttı. 31 bin 53 bölüm inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamamlanan afet konutlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Gaziantep İslahiye'deki tamamlanan afet konutlarının görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Umudu yeniden inşa ettiğimiz yerlerden biri." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü.

Bu kapsamda, nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından da Bulgaristan ve İzlanda kadar alan inşa edildi.

Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi.

Gaziantep'te ise 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi, 1353 iş yeri olmak üzere 31 bin 53 bağımsız bölüm inşa edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı
Trump’tan İran’a ’ikiyüzlü’ suçlaması Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması
Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı Afyonkarahisar'da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı
Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı

21:11
Bambaşka biri oldu Nene’nin son halini görenler tanıyamıyor
Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor
20:51
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 21:26:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.