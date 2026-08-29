Gaziantep'te Alacak Meselesi Kanlı Bitti: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Alacak Meselesi Kanlı Bitti: 2 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep\'te Alacak Meselesi Kanlı Bitti: 2 Ölü, 5 Yaralı
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Gaziantep'in Bostancık Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Yusuf Özkan ve Yasin Özkablan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı; soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'te alacak meselesi nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 27 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında Bostancık Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yusuf Özkan (27) ile Yasin Özkablan'ın (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 5 kişi ise Gaziantep Şehir Hastanesi, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, yaşamını Özkan ile Özkablan toprağa verildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay anına ilişkin akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların birbirlerine vurduğu ve ateş ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Alacak Meselesi Kanlı Bitti: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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