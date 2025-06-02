Gaziantep\'te Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmeleri düzenlendi

Gaziantep'te Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando il seçmeleri düzenlendi.

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen seçmelerde yaklaşık 400 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Gaziantep Tekvando İl Temsilcisi Ersoy Deveci, AA muhabirine, Gaziantep Anadolu Yıldızlar Ligi tekvando il seçmelerinin 31 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında spor salonunda yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 400 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği seçmelerin sonunda 10 kadın 10 erkek sporcunun birinci olacağını ifade eden Deveci, "Birinciler öncelikle çeyrek finalde, derece elde ettiği durumunda yarı finalde ve daha sonra Türkiye finallerinde Gaziantep'i temsil edeceklerdir. Son dönemlerde finallerde dereceye giremedik. Öncelikle hedefimiz Türkiye finallerinde dereceye girmek. Daha sonra ki hedefimiz ise şampiyon olmak." dedi.

Deveci, Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Seçmelerde dereceye giren sporculara şehit aileleri madalya takdim etti.