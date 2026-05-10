Gaziantep\'te Anneler Günü Etkinliği

10.05.2026 09:45
Gaziantep'te 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması ile anneler, ebelerle birlikte pirpirim aşı yaptı.

Gaziantep'te "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında, doğumu yaklaşan anne adayları ile ebeler mutfakta bir araya gelerek kentin yöresel lezzetlerinden pirpirim aşı yaptı.

Sağlık Bakanlığının anne ve bebek sağlığına yönelik hayata geçirdiği uygulama kapsamında, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde doğumu yaklaşan anne adaylarına yönelik motivasyon etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görev yapan koordinatör ebeler ve takip ettikleri anne adayları, Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde bir araya geldi.

Anneler Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlikte anne adayları ve ebeler, Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden pirpirim aşı yaptı.

Yemeğin yapımının ardından gebelere, pirpirim aşının hamilelikte tüketiminin önemi hakkında bilgi verildi.

Etkinliğin sonunda koordinatör ebeler, gebelere çiçek ve hediye takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Koordinatör ebe Meryem Dalar, yaptığı açıklamada uygulama kapsamında gebelere çeşitli etkinliklerle destek olduklarını belirterek, pirpirim aşının gebeler için faydalı olduğunu ifade etti.

Gebe Dilek Sultan Gündoğan ise etkinliğin kendisi için anlamlı bir deneyim olduğunu dile getirirken, Sanem Cançelik de etkinlikten memnun kaldığını söyledi.

Kaynak: AA

