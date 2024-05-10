Gaziantep'te Atlı Jandarma Birliği Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Gaziantep'te Atlı Jandarma Birliği Vatandaşlarla Buluştu

Gaziantep\'te Atlı Jandarma Birliği Vatandaşlarla Buluştu

Gaziantep'te Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Atlı Jandarma Birliği kentin turistik noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Atlı birlikler, Galle Park, Yamaçtepe Tabiat Parkı ve Geleneksel Beyseki yaylası şenliklerinde görevlendirilerek halkın huzur ve güvenliğini sağladı. Çocuklar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören atlı birlikler, hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı da sundu.

10.05.2024 16:45
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Gaziantep'te Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Atlı Jandarma Birliği kentin turistik noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Birliği, vatandaşların yoğun olduğu Galle Park, Yamaçtepe Tabiat Parkı ve Geleneksel Beyseki yaylası şenliklerinde önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlikler, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atlı birliklere ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, atları severek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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