Gaziantep\'te Atlı Jandarma Birliği Vatandaşlarla Buluştu

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Gaziantep'te Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Atlı Jandarma Birliği kentin turistik noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Birliği, vatandaşların yoğun olduğu Galle Park, Yamaçtepe Tabiat Parkı ve Geleneksel Beyseki yaylası şenliklerinde önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlikler, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atlı birliklere ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, atları severek hatıra fotoğrafı çektirdi.