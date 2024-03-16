Gaziantep'te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak kısa süre önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinde çeşitli eğitimlerden geçen 6 polis memuru, 6 atla kentte devriye görevi yürütüyor.
"Karayel", "Nogay", "Ferah", "Saltuk", "Mert" ile Tibet" isimli atlarıyla halkın yoğun olduğu park, cadde, konser, spor alanları gibi yerlerde huzur ve güveni tesis eden ekipler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.
Hemen her gün eğitim alan ve antrenman yapan polis memurları ve atlar, kentte huzur ve güvenliğin tesisi için görevlerini sürdürüyor.
Polis Latif Çelik, AA muhabirine, 6 ay önce birliğin kurulduğunu ve kentte park, bahçe ile meydanlarda devriye attıklarını söyledi.
Park ve bahçelerde önleyici hizmet sağladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Atlı polisler olarak motorlu araçların giremediği, park, bahçe ve meydanlarda önleyici hizmetler alıyoruz. Bu alanlarda suç oluşmadan önlemeye çalışıyoruz. Oluştuğu takdirde takviye ekiplerle önlem alıyoruz. Atlarımızın ebatlarıyla büyüklüğüyle caydırıcı özelliği bulunmakta."
"Gün içerisinde vakit geçiriyoruz, sevgi bağımız var"
Polis memuru Hanife Taş, "Nogay" isimli atıyla devriye sırasında çocukların büyük ilgisiyle karşılaştığını belirtti.
Birçok kişinin fotoğraf çektirdiğini dile getiren Taş, "Motorlu taşıtlara göre bir canlıyla çalışmak çok farklı his. İkimizin de uyum içerisinde olması gerekiyor. Onun beni, benim ise onu tanıması gerekiyor. Gün içerisinde vakit geçiriyoruz, sevgi bağımız var." dedi.
Polis memuru İbrahim Güneyli de İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ın talimatları doğrultusunda görevlerini yerine getirdiklerini dile getirerek, Türk kültüründe önemli bir yeri olan atla çalışmaktan memnun olduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Atlı Polisler Huzur ve Güveni Sağlıyor - Son Dakika
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