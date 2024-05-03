Gaziantep'te Atma Türkiye Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Atma Türkiye Projesi Tanıtıldı

Gaziantep\'te Atma Türkiye Projesi Tanıtıldı

Gaziantep'te, topluma çevre bilincinin kazandırılması amacıyla ATMA Derneği tarafından hazırlanan 'Atma Türkiye Projesi' tanıtıldı. Vali Kemal Çeber, projeyi destekleyeceklerini belirtirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çöpün dünyayı nasıl etkilediğini anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi ve ATMA Derneği Başkanı Pervin Ersoy ise projenin önemine vurgu yaparak, bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağını söyledi.

03.05.2024 17:21
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Gaziantep'te, topluma çevre bilincinin kazandırılması amacıyla ATMA Derneği tarafından hazırlanan "Atma Türkiye Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Vali Kemal Çeber, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ndeki tanıtım toplasında yaptığı konuşmada, şehirlerin etrafa çöp atmayarak temiz olabileceğini söyledi.

Projeyi gönülden destekleyeceklerini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Gaziantep, bir şeyi yaparım diyorsa yapar ve bu projeyi başaracaktır. Bizim binlerce yıllık tarihimiz, kadim Anadolu irfanı, ecdadımız temizlik konusuyla ilgili bütün atasözleri, dinimiz hepsi bizim temiz olmamız, yerlere çöp atmamayı, çevreyi korumayı, hayvanları sahiplenmeyi, yani doğayla barış içerisinde olmayı tembih ediyor. Sizin doğaya, doğanın size müsaade ettiğinin dışında dokunursanız o size afet olarak döner. Çöp meselesi de şehirler için bir afettir. Atma Türkiye, mükemmel bir proje. Gaziantep olarak bunu yan projelerle destekleyeceğiz. Tertemiz, mis gibi bir Gaziantep yapacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dünyanın hızla kirlendiğini değindi.

Etrafa atılan çöplerin dünyayı önemli derece etkilendiğini anlatan Şahin, "Çöpün oluşturduğu kirlilik, küresel ısınmayı artırıyor, iklim değişikliğine neden oluyor, kuraklık oluşturuyor. Bir taraftan da etrafa attığımız çöpler, toprağımızı, insanımız hasta ediyor. Çok basit bir şey, çöp atmayacağız. Elimizdeki çöpü yere atma çöpe at. Her şey bizden başlıyor." dedi.

Şahin, projenin uygulanması ve temiz bir çevrenin oluşması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

"Sokaklara çöp atan herkese dur demeye geldik"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi ve ATMA Derneği Başkanı Pervin Ersoy da çevre temizliği için herkesin çalışması gerektiğini belirtti.

Atma Türkiye Projesi'ne Gaziantep'te başladıklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Sokaklara çöp atan herkese dur demeye geldik. Bizim yaptığımız işin başıdır. Topluma 'atma' diyerek sokaklarımız, doğamız, denizlerimiz temiz kalsın. Bu temiz görüntüyü hissedebilmek ve yurt dışını kıskanmamak için ülkemizde ön ayak olarak çalışmamızı başlatacağız. Bu iş çocuktan, aileden, eğitimden başlıyor. İlerleyen süreçte bu bilincin Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına girmesi için çalışma yapacağız. Yeni nesli bilinçlendirmek ve bu işi çocuklarımızdan başlatmak için her zaman varız."

Ersoy, ATMA Derneği Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri, kentte bilinçlendirme çalışmaları yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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