Gaziantep'te bayram hazırlıkları masaya yatırıldı

25.05.2026 16:39
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesi zabıta denetimleri, ilaçlama, kurban yakalama timi ve kent genelindeki hazırlıkları değerlendirdi. Hileli tartılara izin verilmeyeceği, ekiplerin 24 saat sahada olacağı belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesi teknik ekiple bir araya gelerek zabıta denetimleri, ilaçlama çalışmaları, kurban yakalama timi ve kent genelindeki bayram hazırlıkları hakkında son durumu değerlendirdi. Toplantıda başta zabıta denetimleri olmak üzere kurban satış alanlarındaki kontroller, ilaçlama çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve olası büyükbaş hayvan kaçışlarına karşı oluşturulan kurban yakalama timinin son durumu ele alındı.

Başkan Şahin, bayram süresince tüm ekiplerin koordinasyon halinde görev yapacağını belirterek, “Kurban Bayramı sadece ibadet değil aynı zamanda çok ciddi bir şehir organizasyonu. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için bütün ekiplerimiz sahada olacak” dedi. Şahin, hileli tartı ve ölçü aletlerine müsaade edilmeyeceğini, ekiplerin 24 saat esasına göre görev yapacağını ifade etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve, ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verildiğini, kurban satış ve kesim alanlarında düzenli ilaçlama yapıldığını aktardı. Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, denetimlerin aralıksız sürdüğünü, satış ve kesim yerlerinde tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler ise olası hayvan kaçışlarına karşı kurban yakalama timlerinin hazır olduğunu belirtti.

Zabıta ekipleri, kurban satış alanlarında tartı ve ölçü aletlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Hileli tartı tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Vatandaşlar, şüpheli durumlarda ALO 153 İhbar Hattı'nı arayabilecek. Ayrıca kurban kesimi sonrası hayvan atıkları için belirlenen noktalar vatandaşların kullanımına açıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

