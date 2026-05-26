Gaziantep'te bayram öncesi mezarlık yoğunluğu

26.05.2026 15:13
Kurban Bayramı arifesinde Gaziantep'teki mezarlık ve şehitliklerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar yakınları ve şehitler için dua edip gözyaşı döktü. Şehit babası Bayram Özdemir, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

GAZİANTEP'te Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda ve şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar yakınlarının ve şehitlerin mezarları başında duygusal anlar yaşadı.

Kurban Bayramı öncesinde Arife Günü Gaziantep'te Asri Mezarlık'ta yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar mezarlıkta yakınlarını ve şehitlik içinde şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dualar okuyup gözyaşı döktü, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarların etrafında temizlik yapanlar, yanlarında getirdikleri şekerleri ise çocuklara dağıttı. Ziyaretler sırasında mezarlık çevresinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken polis ekipleri mezarlık çevresinde ve içerisinde güvenlik tedbirleri aldı.

ŞEHİT BABASI ÖZDEMİR: 'GURURUMUZ DA ACIMIZ DA BÜYÜK'

2023 yılında Pençe Kilit Operasyonu'nda oğlu Uğur Özdemir şehit olan Bayram Özdemir, gururlu olduklarını ancak acılarının da ilk günkü kadar taze olduğunu söyledi. Bayram öncesi oğlunun mezarını ziyaret edip dua okuduklarını söyleyen Özdemir, "Şehit oğlum Uğur Özdemir, 2023 yılında Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düştü. Oğlum şehit oldu bizi gururlandırdı. Şehit babası, şehit anası olmak da güzel bir duygu. Ne kadar gururu büyükse acısı da o kadar büyük. Anlatmakla bitecek bir acımız yok. Halen ilk gün gibi. Bugün oğlumun mezarına geldik dualar okuduk. Mezarını temizledik, suladık. Oğlumuzun acısı sadece biz ölünce bizden çıkacak. Her bayramda biz ekstra bir hüzün yaşıyoruz. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:02:00. #7.13#
