Gaziantep'te beton mikseri ile minibüs çarpışmasıyla ilgili sürücülerin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te beton mikseri ile minibüs çarpışmasıyla ilgili sürücülerin ifadeleri ortaya çıktı

Gaziantep\'te beton mikseri ile minibüs çarpışmasıyla ilgili sürücülerin ifadeleri ortaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kazaya karışan sürücülerin ifadelerine göre, beton mikseri sürücüsü sağlık sorunları yaşadığını ve kaza anını hatırlamadığını belirtirken, minibüs sürücüsü ise beton mikserinin hızla kendilerine doğru geldiğini ve kurtaramadığını ifade etti.

08.05.2024 16:49
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Gaziantep'te İslahiye ilçesinde, beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasına ilişkin sürücülerin ifadeleri ortaya çıktı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde önceki gün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü aracın çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dün tutuklanan beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş'ün savcılık aşamasında verdiği ifadesinde, İslahiye'deki bir beton firmasına beton boşaltma işlemi gerçekleştirdikten sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gitmek için yola çıktığını belirterek, şunları anlattı:

"Alkollü değildim, uykusuz değildim, yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kaza olduktan sonra bana minibüse vurduğumu söylediler. 57 yaşındayım, gözlerimde bir rahatsızlık yoktur. Emniyet kemerim takılıydı. Ben sağlık problemi yaşadım. Kasıtlı olarak bu kazanın meydana gelmesi mümkün değildir."

Minibüs sürücüsü Latif Örs ise İslahiye'den Hatay istikametine doğru ilerlediğini aktararak, "Ağabey mevkisinde karşı şeritten hızla beton mikser aracının bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Beton mikseri o kadar yüksekti ki lastiklerin yerden kesildiğini gördüm. Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Durumu fark eder etmez aracı sağa doğru kırdım ancak kurtaramadım." ifadelerini kullandı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde önceki gün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Dün, tedavisinin ardından gözaltına alınan Göğüş tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te beton mikseri ile minibüs çarpışmasıyla ilgili sürücülerin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

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