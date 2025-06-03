Gaziantep'te Bıçak Ustaları Bayram İçin Yoğun Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Bıçak Ustaları Bayram İçin Yoğun Çalışıyor

03.06.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'teki bıçak ustalarının mesaileri arttı, vatandaşlar zamanında hazırlık yapmalı.

Gaziantep'te bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaileri yoğunlaştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustaları, artan müşteri talepleriyle aralıksız mesai yapıyor. Ustalar, bıçakların kaliteli bir şekilde bilenmesi için son güne bırakılmaması uyarısında bulunuyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaileri arttı. Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk artarken Bakırcılar Çarşısındaki ustalar, vatandaşların bıçaklarını bayrama yetiştirebilmek için aralıksız mesai yapıyor.

Kurban Bayramına az bir süre kalırken, bıçak bileme ustalarının da telaşı sürüyor. Bayram öncesi bıçaklarını bilemek üzere ustalara getiren vatandaşlar yoğunluk oluştururken, ustalar da taleplere yetişebilmek için aralıksız çalışıyor.

Ayrıca, kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileyliyor.

Bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyleyen bıçak bileme ustası Erhan Kaz, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken kentteki bıçakçılarda hareketliliğin yaşandığını ve kurban kesecek vatandaşların, bıçakları hazırlama telaşına düştüğünü belirtti.

Yeni bıçak alanların yanı sıra kimi vatandaşların eski bıçaklarını keskinleterek bayrama hazırlandığını belirten Kaz, "Vatandaşlarımız bıçaklarını zamanında getirsinler ve son güne bırakmasınlar. Vatandaşlarımız bıçaklarını sakin zamanda getirirlerse bıçakları daha güzel keskin olur. Son günde güzel bir şekilde bıçakları keskin yapıyoruz ama ister istemez aşırı bir yoğunluk oluyor. Bundan dolayı vatandaşlarımız bıçak keskinleştirme işlemlerini son güne bırakmasınlar. Bıçakları keskinletmek önemlidir. Sonuçta bıçak ile kurban kesimi yapılacak. Hayvanın kesildiğini hissetmemesi lazım. Kurban Bayramı yaklaştığı için daha çok bıçak bileme işlemleri yapıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldığını ve vatandaşların hazırlıklara başladığını belirten bıçak ustası Gökmen Gürban da esnafın yoğun mesai döneminin başladığını ifade ederek, "Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kebap şişi, mangal ve ızgara çeşitlerimizde hazır. Gelen müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Tüm ürünlerimiz hazır ve müşterilerimizi bekliyoruz. Mangal fiyatları 350 liradan başlıyor, bin 200 liraya kadar mangal var. Fiyatlar kalitesine göre değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Bıçak Ustaları Bayram İçin Yoğun Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:25:29. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Bıçak Ustaları Bayram İçin Yoğun Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.