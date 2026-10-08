Gaziantep\'te bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk öldü, 12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

GAZİANTEP'te gece saatlerinde tartıştığı H.G. (12) tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Salih'in (16) cenazesi, ailesine teslim edildi. Adli süreçteki çocuk H.G. gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Salih ile H.G. arasında iddiaya göre 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.G., üzerinde bulundurduğu bıçakla Salih'i göğüs ve kasık bölgesinden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Salih, kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Salih'in cenazesi, sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan adli süreçteki çocuk H.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.