Gaziantep\'te bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk öldü, 12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Gaziantep'te bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk öldü, 12 yaşındaki çocuk gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te gece saatlerinde iddiaya göre yan bakma nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilirken, adli süreçteki 12 yaşındaki çocuk gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
GAZİANTEP'te gece saatlerinde tartıştığı H.G. (12) tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Salih'in (16) cenazesi, ailesine teslim edildi. Adli süreçteki çocuk H.G. gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Salih ile H.G. arasında iddiaya göre 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.G., üzerinde bulundurduğu bıçakla Salih'i göğüs ve kasık bölgesinden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Salih, kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Salih'in cenazesi, sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan adli süreçteki çocuk H.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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