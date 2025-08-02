Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Tutuklu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Karacaören Mahallesi'nde C.T. ve İ.B ile B.U. ve A.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.U, C.T. ve İ.B'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan B.U. tutuklandı.