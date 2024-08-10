Gaziantep'te Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Başladı

Gaziantep\'te Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Başladı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ve T3 Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 'Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği' başladı. Şenlikte astronomi ve bilim temalı etkinlikler yer alıyor.

10.08.2024 20:02
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Gaziantep'te "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ve T3 Vakfı işbirliği ile düzenlenen 'Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği' yapılan açılış programı ile başladı.

Gaziantep'te uzay ve gökyüzü meraklıları için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Şahinbey Belediyesi tarafından ilki düzenlenen 'Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği' başladı. Yamaçtepe Tabiat Parkı'nda 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şenlikte astronomi ve bilim temalı gece teleskop ile gökyüzü cisimleri gözlemi, gündüz teleskop ile güneş gözlemi, bilim atölyeleri ve astronomi söyleşileri gibi etkinlikler yer alıyor.

"Bu şenlikte gök cisimleri, meteor yağmuru, Ay ve Güneş gözlemlenecek"

Şenliğin açılışında konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, "Kadim geçmişimize baktığımızda aynı merakın Fergani'nin, Cezeri'nin, Ali Kuşçu'nun, Cacabey'in ve daha nicesinin gözlerinde olduğunu görüyoruz. Onlar o merakın peşinden giderek evrenin sırlarına ulaşmaya çalıştı ve gök bilimin temellerini attı. Güneş'i, Ay'ı, yıldızları incelediler, üzerine düşündüler, sorular sordular. Sizler de bu şenlikte tıpkı onların yaptığı gibi gök cisimlerini, meteor yağmurunu, Ay'ı, Güneş'i gözlemleyeceksiniz. Bilim atölyeleri, astronomi söyleşileri ve aktivite alanları ile aklınızdaki sorulara yanıt bulacaksınız. Gözlerinizdeki merak hayale, hayalleriniz ise uğrunda nice emek sarf ettiğiniz gerçeklere dönüşecek. Köklerimizden aldığınız ilhamla göklere ulaşacaksınız. Aranızdan yarının bilim insanları, astronomları, uzay yolcuları çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Amacımız gençlerimizin eğitimde, teknolojide, sanatta ve sporda gelişimlerini sağlamak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Burada 3 gün boyunca uzay izlenecek, meteor yağmurları izlenecek, yeni keşifler yapılacak. Bu nedenle bu etkinliğe katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak bilime, teknolojiye çok önem veriyoruz. Amacımız gençlerimizin eğitimde, teknolojide, sanatta ve sporda gelişimlerini sağlamak. O nedenle bu şenliğe destek veren herkese ve katılan gençlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz buraya El Cezeri'nin torunları olarak Şırnak'tan geldik"

Şenliğe Şırnak'tan katılan Nurşin Ürgen isimli genç, "Biz buraya El Cezeri'nin torunları olarak Şırnak'tan 16 kişilik ekibimizle geldik. Burada çeşitli gözlemler yapacağız. İlk kez teleskop kullanmayı da öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Bunu da ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'dan öğreneceğim için ayrıca heyecanlıyım. Yıldızları ve gezegenleri gözlemleyeceğiz. İlk defe gözlem etkinliğine katılıyorum. Bu nedenle de çok istekliyim" diye konuştu.

Şenliğin açılış programına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ve kent protokolü ile gençler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Başladı - Son Dakika
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