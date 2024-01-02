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Gaziantep'te bir binadaki dairede çıkan yangın sonucu 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Gaziantep'te bir binadaki dairede çıkan yangın sonucu 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te Güneş Mahallesi'nde bulunan bir binanın 1. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep\'te bir binadaki dairede çıkan yangın sonucu 4\'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
02.01.2024 - 12:59,
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GAZİANTEP'te bir binadaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Olay, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir binadaki dairede çıkan yangın sonucu 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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