Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat'ta Cengiz A'nın yolda yürürken silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracın plaka ve jant kapaklarının değiştirildiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Emniyet Müdürlüğünden olay anına ve zanlıların kaçmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
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