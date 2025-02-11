Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat'ta Cengiz A'nın yolda yürürken silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracın plaka ve jant kapaklarının değiştirildiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Emniyet Müdürlüğünden olay anına ve zanlıların kaçmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.