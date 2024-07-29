Gaziantep'te boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep\'te boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında 2 iş yerine de sıçrayan alevler, 8 itfaiye aracı ve 45 personel tarafından kontrol altına alındı. Yangında hasar gören 3 araç olduğu bildirilirken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir diğer fabrika çalışanı ise yangın sırasında patlama olduğunu ve itfaiyenin zamanında müdahale ettiğini belirtti.

29.07.2024 11:37
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Gaziantep'te boya fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Körkün Sanayi Sitesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın yanındaki 2 iş yerine de sıçrayan yangın, 8 itfaiye aracı ve 45 personelin müdahalesiyle söndürüldü.

3 aracın da hasar aldığı yangında dumandan etkilenen bir işçi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan fabrikanın yanındaki başka bir fabrikada çalışan Nurettin Bulduk, gazetecilere, çalıştığı sırada yangını duyduğunu ve patronunun uyarısıyla makineyi kapatıp dışarı çıktığını anlatarak, "Yangın sırasında patlama da oldu. Patlama anında akan sıvı alevle birlikte yolu kaplayarak gelmiş. İtfaiyeler gelip söndürdü. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gaziantep, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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