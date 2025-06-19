Gaziantep'te Çete Operasyonu: 6 Tutuklama

Gaziantep merkezli 3 ildeki çete operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bazı işveren ve kamu görevlilerinin Mesleki Eğitim Merkezi'nde çırak ve kalfa olmayanları sisteme dahil ederek usulsüz para kazandığı iddiasına ilişkin operasyon düzenledi.

Ekipler, Gaziantep, Sakarya ve Muğla'da, "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 zanlı ise salıverildi.