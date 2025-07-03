Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı.

Gazikent Mahallesi Eylül Apartmanındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.