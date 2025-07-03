Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı.
Gazikent Mahallesi Eylül Apartmanındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangında yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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