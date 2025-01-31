Gaziantep'te Cinayet İtirafı: Eski Eş ve Sevgilisiyle İlgili Şok Detaylar - Son Dakika
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Gaziantep'te Cinayet İtirafı: Eski Eş ve Sevgilisiyle İlgili Şok Detaylar

Gaziantep\'te Cinayet İtirafı: Eski Eş ve Sevgilisiyle İlgili Şok Detaylar

6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in cinayeti, eski eşi ve sevgilisinin itirafıyla aydınlandı. Olay 2019 yılında meydana geldi ve Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Şüpheliler tutuklandı.

31.01.2025 15:00  Güncelleme: 15:02
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GAZİANTEP'te 6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in (48), eski eşi E.U.'nun sevgilisi Ş.A. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 2019 yılında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Karademir'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen ekipler, içeriye girince Karademir'in cansız bedenini buldu. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karademir'in eski eşi E.U.'nun sevgilisi Ş.A. ile birlikte cinayetten 1 yıl sonra evini satıp Karabük'e taşındığı tespit etti.

İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan E.U., kızı N.K. ve Ş.A., polis ekipleri tarafından çapraz sorguya alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, olay anında evde olmadıklarını söyledi. Ancak polis ekipleri teknik çalışma sonucu 3 şüphelinin de Cengiz Karademir'in cesedinin bulunduğu gün evde olduğunu belirledi. Bunun üzerinde Adli Tıp Kurumu'ndan istenen ek raporda Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.

KIZI İTİRAF ETTİ

Yapılan sorgu ve araştırmalarda Cengiz Karademir ile eski eşi E.U. arasında uzun zamandır maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu ve kızı N.K.'nin annesinin sevgilisi Ş.A.'nın, babası Cengiz Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., Ş.A. ve N.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Cinayet İtirafı: Eski Eş ve Sevgilisiyle İlgili Şok Detaylar - Son Dakika

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