Gaziantep\'te çocuk hasreti çeken çift, koruyucu aile oldu

Gaziantep'te 12 yıldır çocuk hasreti çeken 35 yaşındaki Fehime ve Adem Yalçın çifti, 20 günlük bebeğe koruyucu aile oldu.
Şahinbey ilçesinde oturan Yalçın çifti, 12 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamayınca tüp bebek yöntemine başvurdu. Bu yöntemle de çocuk sahibi olamayan çift, koruyucu ailelik yapmaya karar verdi.
Yalçın çiftinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptığı başvuru, öz ailesinden ayrı düşen tüm çocukları sıcak yuvalara kavuşturmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında değerlendirilerek onaylandı.
Kurumdan 20 günlük bebeği teslim aldıktan sonra yaşadığı mutluluğu AA muhabirine anlatan Adem Yalçın, bu ramazan çifte bayram yaşadıklarını söyledi.
Yalçın, "Çok mutluyum, evimize bir tane meyve geldi. Yıllardır hasretini çekiyorduk. Sağ olsun kurumdaki arkadaşlar da bize gereken yardımları yaptı. Çocuk hasretimiz sona erdi. 12 yıllık evliyim, birkaç tüp bebek denemesi yaptık olmadı. Evlat edinmeye karar verdik. Bir müddet onunla uğraştık ve başvurumuzu yaptık. Bize de kurumda yardımcı oldular. Şu anda çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram şekerimiz gelmiş oldu." dedi.
Mutluluktan ayaklarının yerden kesildiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:
"İlla kanından olması şart değil, zaten canından bir şey oluyor senin. Önemli olan o ilgi ve şefkati ona gösterebilmektir. Bir yıllık süreçte düşündük, alırsak bakabilir miyiz diye. Kendimize önce güveni sağladık ve sonra başvurumuzu yaptık. O kendi kanımızdan olmasa bile canımızdan birisi artık. İnşallah herkesin çocuğu olur ama olmayanların da orada bir yavruya dokunmalarını tavsiye ederim."
Fehime Yalçın da uzun süredir çocuk istediklerini, şu anda "iki bayram sevincini bir arada yaşadıklarını" dile getirdi.
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