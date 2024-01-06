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Gaziantep'te çocuklara yönelik kurabiye atölyesi büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te çocuklara yönelik kurabiye atölyesi büyük ilgi görüyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çocuklara yönelik sosyal tesislerde başlatılan kurabiye atölyesi, çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Binevler Sosyal Tesisi'nde açılan kurs kapsamında çocuklar, tatlı ve tuzlu pasta, kurabiye, kek ve poğaça yapımı ile pasta malzemeleri konularında eğitim alıyor. Etkinliklerle çocuklara daha kaliteli zaman geçirmeleri hedeflenirken, aynı zamanda iş birliği, paylaşma, yardımlaşma gibi sosyal beceriler de geliştiriliyor.

Gaziantep\'te çocuklara yönelik kurabiye atölyesi büyük ilgi görüyor
06.01.2024 - 09:43,
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çocuklara yönelik sosyal tesislerde başlatılan kurabiye atölyesi beğeni topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Binevler Sosyal Tesisi'nde açılan kurs kapsamında çocuklar, tatlı ve tuzlu pasta, kurabiye, kek ve poğaça yapımı ile pasta malzemeleri konularında eğitim alıyor.

Okul öncesi öğrencilerini bu kursta çeşitli alanlarda destekleyerek gelişimlerine katkı sağladıklarını belirten kurs eğitmeni Meliha Gülkan, bilişsel, psikomotor, dil, sosyal gelişim, öz bakım becerilerinin kazandırılması çalışmalarıyla çocukları okula hazırladıklarını söyledi.

Etkinliklerle çocuklara daha kaliteli zaman geçirmelerini hedeflediklerini anlatan Gülkan, şunları kaydetti:

"Sosyal tesisimizde çocuklara İngilizce, jimnastik, robotik kodlama dersleri ayrıca kurabiye atölyesinde her hafta ailelerle birlikte kurabiye, kek, pizza, poğaça gibi çocukların yaparken zevk alacağı ayrıca sağlıklı bir şekilde beslenebileceği yiyecekler hazırlıyoruz. Böylece çocuklar kurabiye atölyesinde iş birliği, paylaşma, yardımlaşma, hoşgörü, ürün ortaya koyma duygularını yaşıyor, yaparak yaşayarak öğreniyor ve velileriyle birlikte güzel zaman geçiriyor. Tüm bu fırsatlar öğrenciler için okul öncesi dönemin verimli geçmesini ve kendine güvenen, yetenekli ve başarılı öğrencilerin yetişmesini sağlıyor."

Kaynak: AA
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