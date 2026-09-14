Gaziantep\'te COP31 hazırlıkları kapsamında iklim farkındalık etkinliği yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Gaziantep'te farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar da etkinlikte vatandaşlarla iklim değişikliği ve çevre krizi konusunda görüşmeler yapılırken, vatandaşlara fidan ve tohum topları dağıtıldı.

İklim ve çevre farkındalığına yönelik broşür ve çeşitli materyaller de vatandaşlara dağıtıldı.

Türkiye Çocuk Danışma Kurulu üyesi Ali Umut Kaplan, COP31 kapsamında iklim farkındalığı çalışmalarına katıldıklarını, Çocuk Danışma Kurulu olarak çocukların iklim konusunda söz sahibi olmaları ve farkındalık oluşturmaları amacıyla çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Etkinliğe Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Lütfiye Taş ve İl Koordinatörü Tuğba Uçar da katılarak çocukların çalışmalarını yerinde takip etti.