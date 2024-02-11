Gaziantep\'te çöpten yiyecek toplayan kadının dilenci olduğu ve 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı

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Gaziantep'te çöpten yiyecek topladığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadının dilenci olduğu ve 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Şehitkamil ilçesinde bir kadının çöp konteynerin önünde yiyecek topladığına ve ağladığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından görüntülerdeki kadının Yeliz G. (39) olduğu ve başta "dolandırıcılık, tehdit, fuhşa teşvik, hırsızlık" olmak üzere toplam 26 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Ayrıca Yeliz G'ye birçok defa dilenmekten ve çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezasının verildiği de tespit edildi.