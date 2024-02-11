Gaziantep'te çöpten yiyecek toplayan kadının dilenci olduğu ve 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te çöpten yiyecek toplayan kadının dilenci olduğu ve 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı

Gaziantep\'te çöpten yiyecek toplayan kadının dilenci olduğu ve 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çöp konteynerin önünde yiyecek toplayan ve ağlayan bir kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine yapılan incelemede, kadının Yeliz G. olduğu ve 26 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca Yeliz G'ye dilenmekten ve çevreye rahatsızlık vermekten birçok defa idari para cezası verildi.

11.02.2024 14:42
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Gaziantep'te çöpten yiyecek topladığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadının dilenci olduğu ve 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Şehitkamil ilçesinde bir kadının çöp konteynerin önünde yiyecek topladığına ve ağladığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından görüntülerdeki kadının Yeliz G. (39) olduğu ve başta "dolandırıcılık, tehdit, fuhşa teşvik, hırsızlık" olmak üzere toplam 26 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Ayrıca Yeliz G'ye birçok defa dilenmekten ve çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezasının verildiği de tespit edildi.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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