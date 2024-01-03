 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te depremde hasar alan bina yıkım çalışması sırasında çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te depremde hasar alan bina yıkım çalışması sırasında çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bir bina, yıkım çalışması sırasında aniden çöktü. Yapılan kontrollü yıkım çalışması esnasında binanın çökme anı cep telefonuyla kaydedildi.

03.01.2024 - 10:20,
Abone Ol

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 7 katlı Yıldırım Apartmanı için güvenlik önlemi alınarak kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle gece saatlerinde yaptığı çalışma sırasında bina, bir anda çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan apartmandan yükselen toz bulutu çevreyi kapladı. Binanın çökme anı ise cep telefonuyla kayda alındı.

Gaziantep\'te depremde hasar alan bina yıkım çalışması sırasında çöktü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gaziantep, Yıkım, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te depremde hasar alan bina yıkım çalışması sırasında çöktü - Son Dakika


11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde

Son Dakika
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:54:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te depremde hasar alan bina yıkım çalışması sırasında çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement