Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Hacıali Öztürk Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 5 katlı apartmanın yıkılması için çalışma başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alınırken iş makinesiyle yıkımına başlanan apartman kendiliğinden çöktü.
Binanın enkazı, belirlenen alanlara kamyonlarla taşındı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Depremzedelere Yıkım Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?