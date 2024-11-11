Gaziantep'te Dolandırıcılara Operasyon

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Gaziantep merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, çek ve doküman ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, şüphelilerin 6 farklı ülkeden 7 firmayı 74 milyon lira dolandırdıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde ekiplerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemesi, gözaltına alınan şüphelileri araması ve şüphelilerin adliyeye götürülmesi yer aldı.